Вступил в силу приговор бывшему замминистра здравоохранения Игорю Лосицкому

/ Общество
Просмотров: 143

Приговор, вынесенный бывшему чиновнику Минздрава в начале февраля Минским городским судом, не обжалован и не опротестован. Еще два приговора по «делу медиков» обжаловали адвокаты.

Игорь Лосицкий


Коррупция в Минздраве. «Мы наблюдаем то, что построил Лукашенко»

Лосицкого наказали шестью годами лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и запретом занимать руководящие должности в течение пяти лет. Он признал четыре эпизода взяток и не разрешил адвокату оспаривать коррупционные факты из обвинения.

Еще два приговора по «делу медиков» обжалованы защитниками фигурантов. Адвокат экс-директора РНПЦ травматологии и ортопедии Александра Белецкого обжаловала приговор Мингорсуда. Дата апелляционного рассмотрения не назначена.

Защита бывшего начальника управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрея Стрижака опротестовала приговор Центрального района Минска.


Коррупция в Минздраве. Замминистра Лосицкий тратил взятки на лечение

Вместе с Лосицким по делу проходил бывший главный врач 12-й городской стоматологической поликлиники Владимир Кравчёнок, которого суд приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении в условиях усиленного режима, с конфискацией имущества и запретом занимать руководящие должности в течение пяти лет. Его приговор также вступил в законную силу.

Сюжет: Коррупция в Минздраве
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: суд по делу Минздрава Персона: Игорь Лосицкий Людмила Лаврукович Александр Белецкий Андрей А. Стрижак

Другие материалы на эту тему:

Аркадию Пучкову дали на полтора года меньше, чем запрашивал прокурор

Аркадию Пучкову дали на полтора года меньше, чем запрашивал прокурор

Защита просит не выносить бывшему патологоанатому смертный приговор

Защита просит не выносить бывшему патологоанатому смертный приговор

Бывшего директора РНПЦ травматологии за взятки надолго отправили в колонию

Бывшего директора РНПЦ травматологии за взятки надолго отправили в колонию

Бывшему начальнику патологоанатомического бюро предъявлено новое обвинение

Бывшему начальнику патологоанатомического бюро предъявлено новое обвинение