Вступил в силу приговор бывшему замминистра здравоохранения Игорю Лосицкому

Приговор, вынесенный бывшему чиновнику Минздрава в начале февраля Минским городским судом, не обжалован и не опротестован. Еще два приговора по «делу медиков» обжаловали адвокаты.

Игорь Лосицкий

Лосицкого наказали шестью годами лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и запретом занимать руководящие должности в течение пяти лет. Он признал четыре эпизода взяток и не разрешил адвокату оспаривать коррупционные факты из обвинения.

Еще два приговора по «делу медиков» обжалованы защитниками фигурантов. Адвокат экс-директора РНПЦ травматологии и ортопедии Александра Белецкого обжаловала приговор Мингорсуда. Дата апелляционного рассмотрения не назначена.

Защита бывшего начальника управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрея Стрижака опротестовала приговор Центрального района Минска.

Вместе с Лосицким по делу проходил бывший главный врач 12-й городской стоматологической поликлиники Владимир Кравчёнок, которого суд приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении в условиях усиленного режима, с конфискацией имущества и запретом занимать руководящие должности в течение пяти лет. Его приговор также вступил в законную силу.