Комиссия Минздрава расследует смерть пациентки в солигорском роддоме

Министерство здравоохранения создало специальную комиссию для оценки качества оказания медицинской помощи умершей роженице.

По сообщению пресс-службы ведоства, создать комиссию распорядился министр здравоохранения. После проведения анализа случившегося члены комиссии встретятся с родственниками и ответят на все вопросы.

Речь идет о 38-летней жительнице Солигорска, которая умерла в центральной районной больнице ночью 6 марта после того, как родила мертвого ребенка.

«К сожалению, в Беларуси, как и во всем мире, регистрируется несколько случаев смерти женщин в год от акушерских причин, — приводит пресс-служба Минздрава комментарий главного внештатного акушера-гинеколога ведомства Светланы Нагибович. — Сегодня благодаря отработанной разноуровневой системе в тяжелых ситуациях действует специальный алгоритм оказания медицинской помощи, в том числе с привлечением выездных республиканских и областных бригад реанимационной помощи».

По ее словам, для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде на базе РНПЦ «Мать и дитя» организована работа выездной реанимационной акушерско-гинекологической бригады, которая в течение года выезжает около 60 раз для помощи в сложных акушерских ситуациях.

«На помощь солигорским врачам выезжали бригады специалистов как областного, так и республиканского уровня, — сообщила Нагибович. — По личному поручению министра дополнительно выезжала и я, главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава. Мы постарались, насколько это было возможно в стрессовой для всех ситуации, донести информацию о происходящем родственникам. От имени Министерства здравоохранения выражаю искренние соболезнования родным и близким. Нам всем трудно принять потерю молодой женщины, которая обратилась к нам за помощью».