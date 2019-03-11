Видеофакт. Автомобиль упал в мелиоративный канал на Гомельщине

ДТП с участием «Фиат Браво» произошло утром 11 марта возле Копаткевичей Петриковского района.

Мужчина, который вызвал спасателей, предположил, что в живых после произошедшего вряд ли кто-то остался. Но пожилой водитель, похоже, родился в рубашке, передает ranak.me .

Легковой автомобиль почти полностью лежал в воде канала глубиной 1,5 метра, виднелись только колеса. Внутри был зажат 68-летний водитель. Пенсионера удалось спасти. С предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, общее переохлаждение», его госпитализировали в больницу.