Видеофакт. Автомобиль упал в мелиоративный канал на Гомельщине

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ДТП с участием «Фиат Браво» произошло утром 11 марта возле Копаткевичей Петриковского района.

Мужчина, который вызвал спасателей, предположил, что в живых после произошедшего вряд ли кто-то остался. Но пожилой водитель, похоже, родился в рубашке, передает ranak.me.

 

 

Легковой автомобиль почти полностью лежал в воде канала глубиной 1,5 метра, виднелись только колеса. Внутри был зажат 68-летний водитель. Пенсионера удалось спасти. С предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, общее переохлаждение», его госпитализировали в больницу.
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Тэги: мелиоративный канал ДТП Город: Петриков

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