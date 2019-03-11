11 мая на стадионе «Динамо» пройдет Bright Festival

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11 мая на минском стадионе «Динамо» состоится Bright Festival — музыкально-развлекательный фестиваль, являющийся прологом ко вторым Европейским играм.

Хедлайнерами фестиваля станут белорусские коллективы «Ляпис-98» и «J:Морс», а также российская группа Milmars. Кроме того, имена еще двух звездных исполнителей организаторы пока держат в секрете.

Bright Festival начнется в 15:00 активацией более пятидесяти развлекательных зон на территории стадиона со стороны улицы Кирова. На фудкорте будет работать более 80 точек.

Планируется, что праздник соберет более 20 тысяч гостей.

Первые билеты по специальной цене 25 рублей уже поступили в продажу.

Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.

Сюжет: Европейские игры в Минске
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Тэги: Европейские игры-2019 Bright Festival Город: Минск

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