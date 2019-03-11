На брестского ювелира завели уголовное дело за перепродажу

По данным следствия, 52-летний житель областного центра работал с драгоценными металлами в арендуемом помещении по проспекту Машерова.

По сообщению УСК по Брестской области, с января по сентябрь 2018 года фигурант получал от граждан ювелирные изделия для ремонта или лом драгоценных металлов для изготовления ювелирных изделий и продавал их. Когда граждане интересовались судьбой своего имущества, он указывал на невозможность его возврата.

Установлено 18 эпизодов противоправных действий мошенника. Следователи ищут других пострадавших.