На брестского ювелира завели уголовное дело за перепродажу

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По данным следствия, 52-летний житель областного центра работал с драгоценными металлами в арендуемом помещении по проспекту Машерова.

По сообщению УСК по Брестской области, с января по сентябрь 2018 года фигурант получал от граждан ювелирные изделия для ремонта или лом драгоценных металлов для изготовления ювелирных изделий и продавал их. Когда граждане интересовались судьбой своего имущества, он указывал на невозможность его возврата.

Установлено 18 эпизодов противоправных действий мошенника. Следователи ищут других пострадавших.
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Тэги: драгметаллы ювелирные изделия Город: Брест

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