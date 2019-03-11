18 мая в Re:Public пройдет концерт в день рождения Александра Куллинковича

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18 мая Александру Куллинковичу исполнилось бы 47 лет. В честь этой даты группа Neuro Dubel с вокалистом Юрием Наумовым и приглашенными музыкантами отыграют трехчасовой концерт в клубе Re:Public.

С группой Neuro Dubel сыграют и споют Игорь Ворошкевич («Крама»), Дмитрий Дольник (The UNB), Александр Помидоров, Алесь Лютыч (B:N:), Алесь Таболич (Znich), Зоя Сахончик, Lesley Knife (Gods Tower), Денис Тарасенко (РСП) и другие.

Александр Куллинкович — создатель и вокалист группы Neuro Dubel — скоропостижно ушел из жизни 4 августа 2018 года — в тот день группа должна была выступать на фестивале «Рок за Бобров».
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Тэги: Neuro Dubel Нейро Дюбель Персона: Александр Куллинкович Юрий Наумов Лесли Найф Игорь Ворошкевич Дмитрий Дольник Александр Помидоров Алесь Лютыч Алесь Таболич Зоя Сахончик Денис Тарасенко Город: Минск

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