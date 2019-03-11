Фотофакт. Шуневич вручил нагрудные знаки столбцовским школьникам

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Министр внутренних дел Игорь Шуневич посетил среднюю школу № 2 города Столбцы, где произошло резонансное убийство.

Фото: МВД

По сообщению пресс-службы министерства, нагрудные знаки «За садзейнiчанне» получили десятиклассники Владислав Цвирко и Руслан Шутько.

Шуневич высоко оценил поступок школьников, попытавшихся предотвратить 11 февраля совершение преступления, в результате которого погибли учительница и учащийся 11-го класса.

В ходе общения в учебном заведении речь шла и о необходимости принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности в общественных местах и учебных заведениях.

Сюжет: Трагедия в Столбцах
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Тэги: МВД убийство в Столбцах Персона: Владислав Цвирко Руслан Шутько Игорь Шуневич Город: Столбцы

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