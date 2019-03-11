Умер известный белорусский скульптор Андрей Заспицкий

9 марта в возрасте 95 лет ушел из жизни известный советский и белорусский скульптор, член Союза художников Беларуси, заслуженный деятель искусств, лауреат Госпремии СССР Андрей Заспицкий.

Фото Юрия Иванова / facebook.com/yurijivanov

Прощальная церемония прошла 11 марта в ритуальном зале крематория на Северном кладбище Минска.

Андрей Заспицкий родился в Польше. В 1939 году после присоединения Западной Беларуси к СССР переехал в Минск, в 1941 году был призван в армию. После войны вернулся к скульптуре, своим учителем считал скульптора Алексея Глебова.

Заспицкий в качестве автора и соавтора создал скульптуры Янки Купалы и фонтан в одноименном парке, Максима Горького в минском парке отдыха, скульптуры на башнях Привокзальной площади Минска и на здании Суворовского училища, памятник Циолковскому в парке им. Горького, надгробный памятник Янке Купале на Военном кладбище Минска, памятник Франциску Скорине в Полоцке, монумент в честь советской матери-патриотки в Жодино, памятник Адаму Мицкевичу в Минске, надгробный памятник Михаилу Савицкому на Восточном кладбище и многие другие.