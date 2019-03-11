Инфляция за два месяца с начала года составила 2,2%

Потребительские цены в феврале 2019 года по сравнению с январем 2019-го выросли на 1,3%, к декабрю 2018-го — на 2,2%, сообщил Национальный статистический комитет.

Для сравнения: в феврале к январю 2018 года потребительские цены увеличились на 0,9%, к декабрю 2017-го — на 1,7%.

В феврале 2019 года по отношению к январю цены на продовольственные товары выросли на 1,1% (с начала года — на 2,5%), на непродовольственные — на 0,2% (на 1%), на услуги — на 3,2% (на 3,5%).

По итогам 2018 года инфляция составила 5,6%.

В первом полугодии рост потребительских цен в годовом выражении может быть несколько выше прогнозируемого уровня, сказал председатель правления Нацбанка Павел Каллаур на пресс-брифинге 6 февраля. «В первой половине года инфляция, по нашим оценкам, может превышать в годовом выражении целевой уровень (5% — ред.)», — отметил Каллаур.

Он уточнил, что в ближайшие месяцы рост потребительских цен будет связан с продолжающимся увеличением цен на мясную продукцию, повышением цен на автомобильное топливо и ростом зарплат.

«Ко второму полугодию, согласно нашим оценкам, будет устранено влияние на инфляцию цен на мясную продукцию, а также влияние роста зарплат. Мы ожидаем, что в 2019 году рост зарплат будет находиться на уровне производительности труда», — подчеркнул Каллаур.

Согласно оценкам Нацбанка, в первом полугодии величина инфляции в годовом выражении может находиться на уровне 2018-го. «Инфляция по прошлому году составила 5,6%, соответственно, в первом полугодии (в годовом выражении) она может быть и 5,5—5,8%», — предположил председатель правления Нацбанка.

В случае отсутствия внешних шоков, добавил он, инфляция во втором полугодии должна замедлиться по сравнению с первой половиной года. «В то же время нельзя исключать ухудшение экономической ситуации в России в случае введения антироссийских санкций. Возможный в этом случае отток капитала из развивающихся рынков может привести к ускорению инфляции в России», — пояснил глава Нацбанка.