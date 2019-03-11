Гродненцы собрали средства на проект восстановления утерянного квартала

За 20 дней историку Мечиславу Супрону и проектировщику Сергею Щукину удалось собрать через краудфандинг всю сумму на проект восстановления улиц Кляшторной и Замковой в Гродно.

Толока на Ulej.by продлится еще более месяца, после этого гродненцы начнут создавать эскизную модель проекта потерянного квартала, сообщает Hrodna.by .

Источник: ulej.by

«Буквально за день нам удалось насобирать 70% от всей суммы! Этот город — волшебный! Ну, а мы мечтаем сделать его более уютным и красивым. И у нас, не сомневаюсь, все получится! Все 13 инвесторов будут отмечены в итоговом проекте, который мы опубликуем», — рассказал Мечислав Супрон.

Исторический центр Гродно потерял значительную часть застройки в результате уничтожений Второй мировой войны и послевоенной перепланировки города. На месте уничтоженных в советские времена зданий появились новые постройки, которые часто не вписываются в окружающую архитектурную среду. В отличие от ряда европейских городов, в которых фактически из пепелища были восстановлены исторические центры, в Гродно на месте пустырей, где когда-то стояли старинные дома, возводились серые хрущевки. Сегодня вместо последовательной реновации и восстановления потерянной архитектуры, застройщики продолжают возводить новые здания.

Недавно городские власти заговорили о сносе Дома быта на ул. Замковой и строительстве на этом месте новых зданий. Мечислав Супрон и Сергей Щукин занимаются созданием эскизного проекта для научно обоснованного восстановления квартала уничтоженной улицы Кляшторной и восточной стороны улицы Замковой. Сейчас сделано примерно 20% от всей работы. Все модели потерянных домов создаются на основе сохраненных фотографий, планов и инвентарных описей.

«После завершения проект будет опубликован и предложен городским властям в качестве наиболее правильного, с нашей точки видения, варианта регенерации этой части исторического центра», — уточнил Мечислав.