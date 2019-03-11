Гродненцы собрали средства на проект восстановления утерянного квартала

/ Общество
Просмотров: 99

За 20 дней историку Мечиславу Супрону и проектировщику Сергею Щукину удалось собрать через краудфандинг всю сумму на проект восстановления улиц Кляшторной и Замковой в Гродно.

Толока на Ulej.by продлится еще более месяца, после этого гродненцы начнут создавать эскизную модель проекта потерянного квартала, сообщает Hrodna.by.

Источник: ulej.by

«Буквально за день нам удалось насобирать 70% от всей суммы! Этот город — волшебный! Ну, а мы мечтаем сделать его более уютным и красивым. И у нас, не сомневаюсь, все получится! Все 13 инвесторов будут отмечены в итоговом проекте, который мы опубликуем», — рассказал Мечислав Супрон.

Исторический центр Гродно потерял значительную часть застройки в результате уничтожений Второй мировой войны и послевоенной перепланировки города. На месте уничтоженных в советские времена зданий появились новые постройки, которые часто не вписываются в окружающую архитектурную среду. В отличие от ряда европейских городов, в которых фактически из пепелища были восстановлены исторические центры, в Гродно на месте пустырей, где когда-то стояли старинные дома, возводились серые хрущевки. Сегодня вместо последовательной реновации и восстановления потерянной архитектуры, застройщики продолжают возводить новые здания.

Недавно городские власти заговорили о сносе Дома быта на ул. Замковой и строительстве на этом месте новых зданий. Мечислав Супрон и Сергей Щукин занимаются созданием эскизного проекта для научно обоснованного восстановления квартала уничтоженной улицы Кляшторной и восточной стороны улицы Замковой. Сейчас сделано примерно 20% от всей работы. Все модели потерянных домов создаются на основе сохраненных фотографий, планов и инвентарных описей.

«После завершения проект будет опубликован и предложен городским властям в качестве наиболее правильного, с нашей точки видения, варианта регенерации этой части исторического центра», — уточнил Мечислав.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: туризм в Беларуси исторический центр старый Гродно Персона: Мечислав Супрон Сергей Щукин Город: Гродно

Другие материалы на эту тему:

«Потом они влепят дом напротив дворца». Гомельчане воюют за исторический центр

«Потом они влепят дом напротив дворца». Гомельчане воюют за исторический центр

Ці заўважыць Генпракуратура архітэктурны нюанс на вуліцы Ракаўскай?

Ці заўважыць Генпракуратура архітэктурны нюанс на вуліцы Ракаўскай?

Исторический центр стирают с карты Бреста

Исторический центр стирают с карты Бреста

Чемпионат мира может стать концом света для исторического центра Минска

Чемпионат мира может стать концом света для исторического центра Минска