На пост главы БФФ претендуют артиллерист и футболист

27 марта на отчетно-выборной конференция Белорусской федерации футбола будет избран новый руководитель организации.

На этот пост претендуют два кандидата — Владимир Базанов и Юрий Вергейчик.

Депутата Палаты представителей, кадрового военного-артиллериста, члена «Белой Руси» Владимира Базанова выдвинула Федерация футбола города Минска.

Бывшего игрока минского «Динамо», бельгийского «Моленбека», солигорского «Шахтера» и сборной Беларуси Юрия Вергейчика выдвинула Могилевская областная федерация футбола. Сейчас Вергейчик является генеральным секретарем БФФ.

Нынешний глава федерации Сергей Румас, занимающий этот пост с 2011 года, после назначения премьер-министром заявил, что не станет вновь выдвигать свою кандидатуру.