В России сожгли 640 кг белорусских сверчков по пути на мясокомбинат

Товар следовал в Москву, но сотрудники «Россельхознадзора» его уничтожили из-за отсутствия маркировки.

В Брянской области задержали 39 коробок с замороженными сверчками минской фирмы ООО «ОНТО Биотехнологии», сообщает newsbryansk.ru .

В «Россельхознадзоре» посчитали, что на товар нужен ветеринарный сертификат. Поскольку без него тяжело точно определить, для чего предназначен товар. Также на коробках отсутствовала маркировка, где указаны данные производителя, срок годности и так далее. В итоге товар конфисковали и сожгли в печах на заводе по утилизации биологических отходов.

В компании заверили, что ветеринарных документов на сверчков не требуется. Это уже не первая поставленная в Россию партия, раньше вопросов не было.