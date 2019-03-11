В России сожгли 640 кг белорусских сверчков по пути на мясокомбинат

/ Общество
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Товар следовал в Москву, но сотрудники «Россельхознадзора» его уничтожили из-за отсутствия маркировки.

В Брянской области задержали 39 коробок с замороженными сверчками минской фирмы ООО «ОНТО Биотехнологии», сообщает newsbryansk.ru.

В «Россельхознадзоре» посчитали, что на товар нужен ветеринарный сертификат. Поскольку без него тяжело точно определить, для чего предназначен товар. Также на коробках отсутствовала маркировка, где указаны данные производителя, срок годности и так далее. В итоге товар конфисковали и сожгли в печах на заводе по утилизации биологических отходов.

В компании заверили, что ветеринарных документов на сверчков не требуется. Это уже не первая поставленная в Россию партия, раньше вопросов не было.
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Тэги: Россельхознадзор сверчки

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