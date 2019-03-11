Минский ОМОН вмешался в драку фанатов «МЮ» и «Арсенала»

Конфликт произошел в баре «4-4-2» на улице Зыбицкой, когда в рамках английской премьер-лиги встречались лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

На Зыбицкую пришло около 60 фанатов «МЮ» и около 15 — «Арсенала», сообщает NN.by .

Секретарь официального фан-клуба «Манчестер Юнайтед» в Беларуси Владимир Сазонов сказал, что бар «4-4-2» пригласил поклонников «красных дьяволов» в конце прошлого года. Фанаты «Арсенала» же утверждают, что это площадка «принадлежит» им, поэтому и не собирались покидать заведение.

По окончании игры фанаты затеяли словесную перепалку, показывали друг другу средний палец. Рукоприкладство продлилось недолго, поскольку в бар забежал ОМОН. По свидетельствам очевидцев, правоохранители вели себя очень корректно.