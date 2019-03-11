Зидан снова возглавил мадридский «Реал»

При аргентинце Сантьяго Солари клуб вылетел из Кубка Испании и Лиги чемпионов, а в чемпионате страны занимает третье место, отставая от «Барселоны» на 12 очков.

По сообщению клубной пресс-службы, Солари уволили, а на его место вернулся Зинедин Зидан. Контракт с французом подписан до 2022 года. Он ушел с поста рулевого «Реала» 31 мая 2018 года.

С 2016-го по 2018 год Зидан трижды подряд выиграл с клубом Лигу чемпионов, дважды — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, по одному разу — чемпионат и Суперкубок Испании. В 149 матчей под началом Зидана «Реал» одержал 104 победы, потерпел 16 поражений и 29 раз сыграл вничью.