Президент Алжира отказался баллотироваться на пятый срок из-за митингов оппозиции

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Абдель Азиз Бутефлика отказался от участия в президентских выборах на фоне масштабных антиправительственных протестов.

Как сообщает Би-би-си, в связи с решением 82-летнего президента в Алжире отложили проведение президентских выборов. Голосование было назначено на 18 апреля. Новые сроки выборов не уточняются.

О своем решении Бутефлика объявил на следующий день после того, как вернулся в Алжир после двухнедельного пребывания в больнице Швейцарии.

Около 200 алжирцев травмировали на протестах против президента

В антиправительственных маршах в Алжире и других городах участвовали десятки тысяч человек. Они требовали от Бутефлики отказаться от выдвижения на пятый президентский срок. Эти протесты стали крупнейшими после «арабской весны» 2011 года.

Бутефлика, который руководит Алжиром с 1999 года, на публике появлялся лишь несколько раз после перенесенного инсульта в 2013 году.
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Тэги: новости Алжира оппозиция митинги Персона: Абдель Азиз Бутефлика Город: Алжир

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