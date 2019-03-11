Президент Алжира отказался баллотироваться на пятый срок из-за митингов оппозиции
Абдель Азиз Бутефлика отказался от участия в президентских выборах на фоне масштабных антиправительственных протестов.
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О своем решении Бутефлика объявил на следующий день после того, как вернулся в Алжир после двухнедельного пребывания в больнице Швейцарии.
В антиправительственных маршах в Алжире и других городах участвовали десятки тысяч человек. Они требовали от Бутефлики отказаться от выдвижения на пятый президентский срок. Эти протесты стали крупнейшими после «арабской весны» 2011 года.
Бутефлика, который руководит Алжиром с 1999 года, на публике появлялся лишь несколько раз после перенесенного инсульта в 2013 году.