Президент Алжира отказался баллотироваться на пятый срок из-за митингов оппозиции

Абдель Азиз Бутефлика отказался от участия в президентских выборах на фоне масштабных антиправительственных протестов.

Как сообщает Би-би-си , в связи с решением 82-летнего президента в Алжире отложили проведение президентских выборов. Голосование было назначено на 18 апреля. Новые сроки выборов не уточняются.

О своем решении Бутефлика объявил на следующий день после того, как вернулся в Алжир после двухнедельного пребывания в больнице Швейцарии.

В антиправительственных маршах в Алжире и других городах участвовали десятки тысяч человек. Они требовали от Бутефлики отказаться от выдвижения на пятый президентский срок. Эти протесты стали крупнейшими после «арабской весны» 2011 года.

Бутефлика, который руководит Алжиром с 1999 года, на публике появлялся лишь несколько раз после перенесенного инсульта в 2013 году.