Глава Мингорисполкома назвал ошибкой решение о повсеместном сносе частного жилья

Анатолий Сивак считает, что сносить весь частный сектор — позиция неправильная.

Об этом чиновник заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» .

«Фактически весь частный сектор через систему управлений капитального строительства, других заказчиков начали сносить. Все-таки эта позиция неправильная», — сказал Сивак.

По заверению градоначальника, до конца года минчане будут представлять, что им дальше делать со своим жильем — вкладывать в него средства и реконструировать или готовиться к переезду.

В пример Анатолий Сивак привел Сельхозпоселок, где отказались от запланированного ранее сноса частных домов. Он также добавил, что аналогичные решения приняты и по некоторым другим территориям, например, Сухарево.