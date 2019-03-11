Глава Мингорисполкома назвал ошибкой решение о повсеместном сносе частного жилья

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Анатолий Сивак считает, что сносить весь частный сектор — позиция неправильная.

Об этом чиновник заявил в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Фактически весь частный сектор через систему управлений капитального строительства, других заказчиков начали сносить. Все-таки эта позиция неправильная», — сказал Сивак.

Жители Сухарево отстояли десятки частных домов — их сносить не будут

По заверению градоначальника, до конца года минчане будут представлять, что им дальше делать со своим жильем — вкладывать в него средства и реконструировать или готовиться к переезду.

В пример Анатолий Сивак привел Сельхозпоселок, где отказались от запланированного ранее сноса частных домов. Он также добавил, что аналогичные решения приняты и по некоторым другим территориям, например, Сухарево.
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Тэги: Мингорисполком частный сектор снос домов Персона: Анатолий Сивак Город: Минск

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