Соболенко победила Цуренко и вышла в четвертый раунд турнира в Индиан-Уллсе

Арина Соболенко продолжает успешно выступать на престижном турнире BNP Paribas Open в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд 9,314 млн долларов).

Занимающая 9-е место в мировой табели о рангах женского тенниса белоруска в третьем круге взяла верх на представительницей Украины Лесей Цуренко (28-е) – 6:2, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.

В следующем раунде Соболенко скрестит ракетку с немкой Анжелик Кербер (8-е).