Соболенко победила Цуренко и вышла в четвертый раунд турнира в Индиан-Уллсе

/ Спорт
Просмотров: 362

Арина Соболенко продолжает успешно выступать на престижном турнире BNP Paribas Open в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд 9,314 млн долларов).

Занимающая 9-е место в мировой табели о рангах женского тенниса белоруска в третьем круге взяла верх на представительницей Украины Лесей Цуренко (28-е) – 6:2, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.

В следующем раунде Соболенко скрестит ракетку с немкой Анжелик Кербер (8-е).

Ранее Naviny.by писали, что белорусско-бельгийский дуэт Арина Соболенко/Элис Мертенс успешно преодолели стадию 1/8 финала соревнований женских пар на турнире в Индиан-Уэллсе.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: теннис Персона: Арина Соболенко Леся Цуренко Город: Индиан-Уэллс

Другие материалы на эту тему:

В Могилеве некому учить детей теннису — единственного тренера забрали в армию

В Могилеве некому учить детей теннису — единственного тренера забрали в армию

Викторию Азаренко обвинили в похищении собственного сына

Викторию Азаренко обвинили в похищении собственного сына

Давно вас не было слышно! Виктория Азаренко вернулась в большой спорт

Давно вас не было слышно! Виктория Азаренко вернулась в большой спорт

Теннисистка-красавица Бушар в Твиттере проспорила парню свидание

Теннисистка-красавица Бушар в Твиттере проспорила парню свидание