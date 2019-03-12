В Минске хотят запустить скоростной трамвай с шестью вагонами

Транспортную проблему Минска необходимо решать через развитие рельсового транспорта. Такое мнение высказал 11 марта в программе «Разговор у президента» на канале «Беларусь 1» председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак.

В качестве примера он привел метро. «Планы в той или иной мере известны, и они не будут корректироваться. Нужно вдохнуть вторую жизнь в проект городской электрички, решить вопрос, чтобы она проходила через станцию «Минск Пассажирский» транзитом», — сказал Сивак. Для этого необходимы определенные технические решения на самой станции, добавил он.

«Мы работаем и над тем, чтобы вдохнуть вторую жизнь в трамвай. Но не в этот, который у нас есть — с низкими скоростями, один вагон с малой вместимостью, а в скоростной трамвай с пятью-шестью вагонами в часы пик», — подчеркнул чиновник.

По его словам, при этом будет предусмотрены разноуровневые пересечения с автомобильными дорогами. «Я президенту сегодня сказал, что через два месяца появится бизнес-план этого проекта. Улицы Пономаренко и Харьковская оставлены в генплане как коридоры для того, чтобы построить такой объект. Чтобы люди из Сухарево перемещались достаточно быстро в центр», — отметил Сивак.

Он также сообщил, что район станции метро «Молодежная» и железнодорожной станции «Минск Северный» планируется сделать альтернативой транспортно-пересадочному узлу «Минск Пассажирский».

Сивак обратил внимание на проблему с мостами и путепроводами. «Мы сегодня сконцентрировались на четырех путепроводах, которые идут через железную дорогу. Постараемся не к 1 июня — есть наметки сделать их на месяц раньше. Многие путепроводы и мосты требуют вложений не только на реконструкции, нам необходимо соблюдать регламенты по текущему ремонту и содержанию», — подчеркнул глава Мингорисполкома.