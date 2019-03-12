Видеофакт. В жутком ДТП под Иваново чудом никто не погиб

Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло на 442-м километре трассы М-10 Кобрин – Гомель – граница РФ.

Возле деревни Якша (Ивановский район) произошло столкновение «Фольксваген-Крафтра» и грузового автомобиля «Рено-Мидлун».

Как видно на опубликованных кадрах «передки» двух транспортных средств сильно покорежены.

В региональном МЧС отметили, что спасатели деблокировали обоих водителей, которые получили повреждения и были госпитализированы.

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