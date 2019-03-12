ГАИ подготовила новые «сюрпризы» для лихачей

/ Общество
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В Беларуси продолжается борьба с нарушителями Правил дорожного движения.

Особое внимание в этой работе уделяется любителям быстрой езды, которые не обращают внимание на знаки.

В этой связи на дорогах страны появятся дополнительные датчики контроля скорости. Так, в Могилевской области они будут находиться в следующих местах:

  • 07:30-19:30. Могилев, проспект Пушкинский (район ДК области);
  • 08:00-19:00. Трасса М-5, Осиповичский район (95+500);
  • 08:00-19:00. Бобруйск, улица Гагарина, 36;
  • 08:00-19:00. Дорога Р-31, Бобруйский район (5+500).

Ранее Naviny.by писали, что ГАИ столицы на протяжении всего месяца будет выставлять на улицах города переносные радары.

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

  • от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;
  • свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;
  • свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

  • от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;
  • от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;
  • свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.

Кроме этого, ГАИ по 15 марта включительно проводит спецмероприятие – акцию «Берегите детей!».
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Тэги: ГАИ Город: Могилев

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