ГАИ подготовила новые «сюрпризы» для лихачей

В Беларуси продолжается борьба с нарушителями Правил дорожного движения.

Особое внимание в этой работе уделяется любителям быстрой езды, которые не обращают внимание на знаки.

В этой связи на дорогах страны появятся дополнительные датчики контроля скорости. Так, в Могилевской области они будут находиться в следующих местах:

07:30-19:30. Могилев, проспект Пушкинский (район ДК области);

08:00-19:00. Трасса М-5, Осиповичский район (95+500);

08:00-19:00. Бобруйск, улица Гагарина, 36;

08:00-19:00. Дорога Р-31, Бобруйский район (5+500).

Ранее Naviny.by писали, что ГАИ столицы на протяжении всего месяца будет выставлять на улицах города переносные радары.

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.

Кроме этого, ГАИ по 15 марта включительно проводит спецмероприятие – акцию «Берегите детей!».