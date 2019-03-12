МЗП и доходы за февраль индексироваться не будут

В Министерстве труда и соцзащиты сообщили, что минимальная заработная плата, а также доходы населения за февраль не подлежат индексации.

Как отмечается, это связан с тем, что инфляция в феврале не превысила 5-процентного порога как к октябрю 2018-го (месяц пересмотра денежных доходов), так и к январю 2019-го (месяц пересмотра установленных от базовой величины пособий, стипендий и пр.).

В то же время, подчеркнули в Минтруда и соцзащиты, граждане, получающему доходы в Беларуси из других источников, могут получить возмещение потерь от инфляции согласно коллективным договорам.