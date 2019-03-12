ДТП с маршруткой в Гомельском районе: один человек погиб, трое госпитализированы

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси случилось накануне вечером на трассе М-10 Кобрин – Гомель – граница РФ.

По информации региональной Госавтоинспекции, авария произошла в Гомельском районе недалеко от деревни Прибор.

Как стало известно 46-летний водитель на «ВАЗ-2110» ехал со стороны Речицы в направлении Гомеля. В какой-то момент он не справился с управлением – «десятку» выбросило на встречку, после чего в неуправляемом заносе вернуло в свою полосу.

Как раз в это время там ехала маршрутка «Мерседес-Спринтер». Столкновения избежать не удалось.

От удара водителя легковушки зажало в покореженном салоне – позже его деблокировали спасатели. Прибывшие на место аварии медики вынуждены были констатировать смерть. 30-летняя пассажирка «Лады» госпитализирована.

Из 17 пассажиров маршрутки троим понадобилась медицинская помощь.
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Тэги: ДТП маршрутка Город: Гомель

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