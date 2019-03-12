Гости Львова будут платить туристический сбор

Решением Львовской городской рады, с первого апреля гости этого города будут вынуждены уплачивать туристический сбор.

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Так, как сообщается, каждые сутки пребывания обойдутся приезжему в 0,2-0,5% от размера минимальной заработной платы.

Проценты сбора зависят от стоимости ночевки (временного размещения):

до 350 грн – 0,2%;

от 350 грн до 750 грн – 0,3%;

750-1200 грн – 0,4%;

от 1200 грн – 0,5%.

Под стоимостью «временного размещения» или же «ночевки» подразумевается общая стоимость номера (комнаты), аренды квартиры, жилого дома или иного объекта жилой недвижимости независимо от количества проживающих.