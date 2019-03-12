Гости Львова будут платить туристический сбор

/ Мир
Просмотров: 252

Решением Львовской городской рады, с первого апреля гости этого города будут вынуждены уплачивать туристический сбор.

Фото pixabay.com

Так, как сообщается, каждые сутки пребывания обойдутся приезжему в 0,2-0,5% от размера минимальной заработной платы.

Проценты сбора зависят от стоимости ночевки (временного размещения):

  • до 350 грн – 0,2%;
  • от 350 грн до 750 грн – 0,3%;
  • 750-1200 грн – 0,4%;
  • от 1200 грн – 0,5%.

Под стоимостью «временного размещения» или же «ночевки» подразумевается общая стоимость номера (комнаты), аренды квартиры, жилого дома или иного объекта жилой недвижимости независимо от количества проживающих.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: туризм Украина туристический сбор Город: Львов

Другие материалы на эту тему:

«Вий. Докудрама» в Минске. Что общего у Гоголя и современной украинской глубинки

«Вий. Докудрама» в Минске. Что общего у Гоголя и современной украинской глубинки

На пост президента Украины претендуют два бывших посла в Беларуси

На пост президента Украины претендуют два бывших посла в Беларуси

Три четверти украинцев положительно относятся к Беларуси

Три четверти украинцев положительно относятся к Беларуси

СБУ: полиграф подтвердил, что Савченко готовила теракт

СБУ: полиграф подтвердил, что Савченко готовила теракт