В Германии представили прототип первого аэротакси

В Ингольштадте (федеральная земля Бавария) известный производитель аэрокосмической техники Airbus представил прототип первого летающего такси.

Ожидается, что модель CityAirbus через несколько лет будет использоваться в крупных городах, выполняя полеты по определенным маршрутам в качестве альтернативы автобусу и метро, пишет DW .

Внешне аэротакси выглядит как дрон или вертолет с четырьмя лопастями. Оно оборудовано четырьмя сидениями, работает на электроприводе и способно совершать рейсы в полностью автоматическом режиме, то есть без пилота.

Поскольку аппарат может взлетать и приземляться вертикально, ему требуется сравнительно немного места для взлета и «парковки».

Не исключено, что аэротакси могут появиться в крупных городах уже к 2025 году.