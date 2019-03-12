В Германии представили прототип первого аэротакси

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В Ингольштадте (федеральная земля Бавария) известный производитель аэрокосмической техники Airbus представил прототип первого летающего такси.

Ожидается, что модель CityAirbus через несколько лет будет использоваться в крупных городах, выполняя полеты по определенным маршрутам в качестве альтернативы автобусу и метро, пишет DW.

Внешне аэротакси выглядит как дрон или вертолет с четырьмя лопастями. Оно оборудовано четырьмя сидениями, работает на электроприводе и способно совершать рейсы в полностью автоматическом режиме, то есть без пилота.

Поскольку аппарат может взлетать и приземляться вертикально, ему требуется сравнительно немного места для взлета и «парковки».

Не исключено, что аэротакси могут появиться в крупных городах уже к 2025 году.
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Тэги: Германия аэротакси CityAirbus Город: Ингольштадт

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