В День Воли государство будет распродавать свою собственность
25 марта Госкомимущество проведет аукционы по продаже государственной собственности.
Как сообщается на торги Белорусской валютно-фондовой биржи будут выставлены миноритарные пакеты акций восьми ОАО:
- «Беллегпромпроект»,
- «Бобруйская обувная фабрика»,
- «Завод Промбурвод»,
- «Минский Промтранспроект»,
- «МинскСортСемОвощ»,
- «Мотекс»,
- «СУМ – 96»
- ОАО «ЦАУК».
В Госкомимуществе отметили, что на сайте ведомства можно узнать данные о работе указанных ОАО.