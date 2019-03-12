В День Воли государство будет распродавать свою собственность

25 марта Госкомимущество проведет аукционы по продаже государственной собственности.

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Как сообщается на торги Белорусской валютно-фондовой биржи будут выставлены миноритарные пакеты акций восьми ОАО:

«Беллегпромпроект»,

«Бобруйская обувная фабрика»,

«Завод Промбурвод»,

«Минский Промтранспроект»,

«МинскСортСемОвощ»,

«Мотекс»,

«СУМ – 96»

ОАО «ЦАУК».

В Госкомимуществе отметили, что на сайте ведомства можно узнать данные о работе указанных ОАО.