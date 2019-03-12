В День Воли государство будет распродавать свою собственность

/ Экономика
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25 марта Госкомимущество проведет аукционы по продаже государственной собственности.

Фото pixabay.com

Как сообщается на торги Белорусской валютно-фондовой биржи будут выставлены миноритарные пакеты акций восьми ОАО:

  • «Беллегпромпроект»,
  • «Бобруйская обувная фабрика»,
  • «Завод Промбурвод»,
  • «Минский Промтранспроект»,
  • «МинскСортСемОвощ»,
  • «Мотекс»,
  • «СУМ – 96»
  • ОАО «ЦАУК».

В Госкомимуществе отметили, что на сайте ведомства можно узнать данные о работе указанных ОАО.
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Тэги: аукцион приватизация Госкомимущество

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