Производительность труда в Беларуси в пять раз меньше, чем в ЕС

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В белорусской экономике остаются нерешенными ряд важных вопросов, один из которых — большое отставание по уровню производительности труда от Евросоюза. К такому выводу пришли разработчики Концепции национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь до 2035 года.

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Этот документ одобрен решением коллегии Министерства экономики и опубликован в последнем номере «Экономического бюллетеня», издаваемого Научно-исследовательским экономическим институтом Минэкономики.

Разработчики концепции отмечают, что в Беларуси принимаются меры по улучшению делового климата, о чем свидетельствует рост позиций Беларуси в международном рейтинге Всемирного банка Doing Business.

«В то же время остается нерешенным ряд проблем. По производительности труда республика более чем в пять раз отстает от уровня Евросоюза, сохраняет актуальность проблема высокой энерго- и материалоемкости производства, по-прежнему низка отдача от инвестиций в основной капитал», — подчеркивают авторы концепции.

Несмотря на рост вклада малых и средних предприятий в ВВП (с 19,8% в 2010 году до 24,7% в 2017-м), его доля остается невысокой, говорится в документе.

Кроме этого, отмечают авторы концепции, не задействован в полной мере научно-технический потенциал страны, что во многом связано с недостаточностью его финансирования. Они напоминают, что в 2010—2017 годах доля затрат на НИОКР по отношению к ВВП составляла менее 1%.

«В результате крайне низкая наукоемкость ВВП не способствует воспроизводству научно-технологического потенциала и решению задач по ускорению инновационного развития экономики страны. Доля принципиально новой для мирового рынка белорусской продукции незначительна», — подчеркивают авторы концепции.

Они обращают внимание на то, что если в 2015 году в Глобальном рейтинге инноваций Беларусь занимала 53-е место, то в 2018 году — 86-е.
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Тэги: производительность труда

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