На место Румаса остался один претендент

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Новым главой Белорусской федерации футбола, практически на 100%, станет депутат Палаты представителей Национального собрания, функционер ряда провластных организаций Владимир Базанов.

Фото pixabay.com

Это стало известно после того, как генеральный секретарь БФФ Юрий Вергейчик снял свою кандидатуру (ранее он был выдвинут на должность главы федерации Могилевской областной федерацией футбола).

По словам Вергейчика, такое решение было принято после его встречи с Базановым. Он обратился к футбольному сообществу с просьбой поддержать единственного кандидата.

Действующий руководитель белорусского футбола премьер-министр Сергей Румас ранее заявлял, что не будет выставлять свою кандидатуру на новый срок.

Вот, что сказано  биографии претендента на пост председателя БФФ на сайте нижней палаты белорусского парламента:

 
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Тэги: БФФ Персона: Юрий Вергейчик Владимир Базанов Сергей Румас

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