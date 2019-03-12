В Речице милиция накрыла группу закладчиков психотропов

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Благодаря сигналу неравнодушного жителя Речицы правоохранители смогли накрыть целую группу так называемых кладменов, которые занимались закладкой психотропов.

Фото УВД Гомельской области

Как стало известно, в милицию позвонил мужчина и сообщил, что в его дворе от дома к дому ходят неизвестные, копают ямки возле кустов и деревьев.

Прибывшие к месту вызова милиционеры задержали парня, который пытался сбежать, выбросив в канализацию 16 свертков.

В тот же день были задержаны еще два подельника – у одного из них обнаружили порошкообразное вещество на 800 доз.

Всего в рамках расследования было задержано пятеро парней в возрасте 17-18 лет. В подвале многоэтажки, где проживает один из задержанных, оперативники изъяли еще один крупный сверток.

По данным экспертизы, веществом оказался психотроп Альфа-PVP.
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Тэги: психотроп наркотики Город: Речица

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