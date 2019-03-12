Бабич: необходимо провести ревизию всего объема взаимоотношений России и Беларуси

Рабочие группы по вопросам белорусско-российской интеграции, созданные в каждой из стран, приступят к более активной работе после соответствующего решения на уровне Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом посол России в Беларуси Михаил Бабич заявил журналистам 12 марта в Жодино (Минская область), где дипломат посещает ОАО «БелАЗ».

По его словам, российская рабочая группа уже сформировала предложения и доложила о них Путину. «Полагаю, что наши белорусские коллеги сделали то же самое», — сказал Бабич.

«Необходимо переосмыслить, актуализировать, если хотите, ревизировать весь объем взаимоотношений за последние 20 лет. Менялось законодательство, менялись экономические обстоятельства», — добавил посол.

Бабич не исключил, что некоторые полномочия органов Союзного государства будут переданы на уровень Евразийской экономической комиссии.

1 марта Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с президентом» заявил: «Если мы не снимем проблемы в белорусско-российских отношениях, которые сегодня ребром стоят, вопиют, мы вообще о каких-то глобальных целях, об объединении даже говорить не должны».

«Давайте двигаться в этом отношении спокойно, давайте снимем все проблемы, — призвал он российскую сторону. — Люди должны видеть, что элементарные надо решить вопросы». Пока же, по словам официального белорусского лидера, «правительство России не готово идти этим путем».

Лукашенко напомнил, что они с Путиным договорились создать в каждой из стран рабочие группы по проблемным вопросам интеграции: «Правда, я не знаю, когда российская группа согласится работать. Мы готовы к этому. Вы знаете — она существует у нас в полном составе, хоть завтра готовы начать работать, но пока в этом ключе работы нет, не продвигается. Но это не катастрофично для белорусско-российских отношений. Потому что у нас коридор возможностей и широкий и длинный. Мы можем спокойно решать наши проблемы».

21 февраля министр иностранных дел Владимир Макей сообщил журналистам, что Беларусь и Россия пока не определили возможную дату первой совместной встречи созданных в каждой стране рабочих групп по проблемным вопросам интеграции. «Дата обсуждается, рабочие контакты продолжаются на всех уровнях», — добавил он.

При этом, по словам Макея, обе группы уже разработали предложения. «Сейчас эти предложения анализируются и обсуждаются. Вы хотите, чтобы за пару недель все вопросы, особенно проблемные, которые в свое время накопились, были решены? Потребуется определенное время», — отметил глава МИД.