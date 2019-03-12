В Круглянском районе убили 16-летнюю девушку – подозреваемый задержан

Правоохранители Могилевской области по горячим следам раскрыли особо тяжкое преступление — убийство 16-летней девушки.

Фото sk.gov.by

Тело несовершеннолетней было обнаружено накануне вечером в заброшенном доме в деревне Хильковичи Круглянского района.

Оставленые преступником следы помогли милиции обнаружить предполагаемого убийцу. Его задержали в двадцати километрах от места преступления. По данным следствия, им является 20-летний ранее судимый за уклонение от призыва в армию и уклонение от уплаты штрафа.

Как отмечается, 11 марта он только вышел на свободу после месячного ареста.

Следствие отмечает, что между парнем и девушкой возникла ссора, в результате которой он задушил свою жертву.