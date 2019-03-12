В Могилеве может исчезнуть река Дубровенка — ее пойма активно застраивается

Уже более 200 человек подписали петицию за сохранение в Могилеве реки Дубровенки, находящейся на пороге исчезновения.

Фото Алеся Сабалеўскага

Как отмечается в петиции, состояние Дубровенки и ландшафтно-рекреационной зоны вокруг нее в результате резко возросшей антропогенной нагрузки «вызывает большую тревогу у горожан».

«Значительно сократился напор стока реки, изменился химический состав воды в результате поступления в реку сточных вод от сельскохозяйственных и промышленных предприятий, пойменная территория интенсивно застраивается, изменяется охраняемый ландшафт, засыпаются овраги, в результате чего река скоро окажется на пороге исчезновения", — говорится в петиции, сообщает БелаПАН .

Беспокойство общественных активистов вызывают планы строительства в пойме реки нескольких многоэтажных жилых домов. Именно это, по их мнению, наиболее пагубно влияет на состояние малой водной артерии в центре Могилева.

Авторы петиции требуют от Могилевского горисполкома и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды сохранить район ландшафтно-рекреационной зоны Дубровенки для отдыха горожан и объявить ее парковой территорией, запретить строительство многоэтажных и частных домов не только в пойме реки, но и на прилегающей территории.