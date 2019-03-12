Лукашенко — чиновникам: все ждут каких-то указаний — указания розданы, начинайте работать

Александр Лукашенко требует от подчиненным не только неукоснительно выполнять его распоряжения, но и самим внимательно следить за процессами, которые развиваются в информационном пространстве.

Фото из архива пресс-службы президента

Как отметил глава государства на заседании Совета безопасности, в настоящее время вызывает беспокойство наращивание деструктивных воздействий на общество, манипулирование массовым сознанием, распространение фейков.

По словам президента, именно с них «начинаются социальные катаклизмы современности». В итоге это приводит к тому, что страдают миллионы людей, меняется политическая карта мира.

«Жизнедеятельность любого государства становится все более уязвимой от компьютерных инцидентов», — полагает президент.

Лукашенко отметил, что важное значение для устойчивого развития страны имеет безопасное функционирование сетевой инфраструктуры: «Мы не рекламируем широко нашу деятельность по обеспечению так называемой кибербезопасности, однако она проводится далеко не первый год и органично интегрирована в соответствующие международные службы. Вместе с тем Беларусь не ограждена от кибератак и киберпреступности».

Глава государства считает, что чиновники обязаны активно работать на доверенном государстве участке, так как сегодня у них зачастую присутствуют лень, бездействие и отсутствие дисциплины.

Он отметил, что не хочет опять кого-то пугать и угрожать. «Если президент боковым каким-то зрением не увидел проблемы, она решаться не будет. Все чего-то ждут, каких-то указаний. Указания розданы, начинайте работать. От средств массовой информации до этого самого здорового образа жизни», — подчеркнул Лукашенко.