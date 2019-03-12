Министр Малашко: в Беларуси будет разработана новая шкала начисления зарплаты медикам

В Беларуси будет разработана новая шкала начисления зарплаты медикам, которая будет учитывать специфику и напряженность труда, сообщил министр здравоохранения Валерий Малашко журналистам 12 марта в Минске на открытии международного форума-выставки «Здравоохранение Беларуси — 2019».

Он напомнил, что с сентября прошлого года уже изменилась система начисления зарплаты в здравоохранении в целях ее повышения. «По итогам 2018 года она выросла у медиков на 20%. В этом поручение президента выполнено», — констатировал Малашко.

Однако, по словам министра, проблемой остается наличие в системе здравоохранения более 30 различных надбавок и доплат, что «делает само формирование заработной платы достаточно сложным».

Он сообщил, что Министерство труда и социальной защиты предложило методику, которая Минздрав в целом устраивает.

«Пока мы данную методику используем в теории, чтобы ее применение в системе здравоохранения не привело к уменьшению зарплаты конкретного работника. Понятно, что у нас много направлений деятельности, которые отличаются своей спецификой и напряженностью труда. Соответственно, уходя от доплат за дополнительные объемы работ, мы должны сформировать достаточно справедливую шкалу», — рассказал Малашко.

Дальнейшее же будет зависеть от заложенных в программу ресурсов, добавил он.

«Мы сегодня работаем над тем, чтобы конкурентоспособность места врача в Беларуси была не меньше, чем в Польше, чтобы место было не менее авторитетным, — сказал министр. — Конечно, это и уровень заработной платы, и условия труда. Там, где врач может развиваться, не всегда, наверное, зарплата ставится во главу угла».

В целом социальная политика, направленная в стране на сдерживание оттока специалистов в бюджетной сфере, работает и показывает свою эффективность, считает министр здравоохранения.

«Оценивая сегодня процессы в экономике, процессы трудовой миграции, мы видим, что из небольших регионов она сдерживается. Там активнее предоставляется возможность строительства жилья, меньшая его стоимость. Если человек имеет хорошее рабочее место, зарплату, если у него есть возможность построить жилье и есть перспективы жизни в этом населенном пункте, он ничего менять не будет — он развивается в той местности и в той профессии, в которую пришел», — заявил министр.