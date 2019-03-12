Посол РФ: Москва ждет от Минска новых предложений по промышленной кооперации

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Россия ждет от белорусской стороны новых предложений по проектам в сфере промышленной кооперации, заявил посол Российской Федерации Михаил Бабич журналистам 12 марта в Жодино (Минская область), где он посетил ОАО «БелАЗ».

Фото pixabay.com

Отвечая на вопрос о дальнейших перспективах интеграционных проектов, предложенных к реализации еще в 2013 году на тот момент первым вице-премьером Беларуси Владимиром Семашко, дипломат отметил: «Я бы пожелал его (Семашко. — БелаПАН.) преемникам быть такими же активными в этом плане и посмотреть на перспективу отдельных белорусских предприятий на предмет того, чтобы сформировать предложения, которые могут быть успешно реализованы в рамках Союзного государства».

Посол подчеркнул, что ранее предлагавшиеся проекты не состоялись «по причинам, как правило, не экономическим». «Мы бы хотели вернуться к продуманной промышленной политике Союзного государства, и тогда у этих или других проектов будет достойное будущее», — считает он.

По словам Бабича, БелАЗ является успешным примером кооперации предприятия с российскими компаниями.

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«БелАЗ ведет продуманную политику — не только наращивает объемы реализации своей продукции в Россию, но и активно взаимодействует с российскими поставщиками комплектующих, стимулирует их, чтобы разрабатывались новые изделия, — перечислил дипломат. — В этой кооперации видим залог дальнейшего сотрудничества и широкие перспективы».

Комментируя периодически звучащую со стороны белорусских властей критику в связи с неравными условиями работы белорусских и российских производителей на общем рынке в интеграционных объединениях, посол заявил, что, по его мнению, «критические высказывания — это не формат союзнических отношений».

Беларусь и Россия в начале 2013 года определили пять проектов в промышленной сфере, в рамках которых планировалось создать совместные предприятия:

  • при участии Минского завода колесных тягачей и организаций оборонно-промышленного комплекса России;
  • организаций «Роскосмоса» и белорусского «Пеленга»;
  • ОАО «Гродно Азот» и российского ОАО «МХК «Еврохим»;
  • белорусского ОАО «Интеграл» и ОАО «Российская электроника»;
  • ОАО «МАЗ» и ОАО «КАМАЗ».

Ход реализации проектов неоднократно критиковался белорусской стороной. Фактически ни один из них не был реализован. Впоследствии проект с МЗКТ был убран из перечня, поскольку РФ приняла решение самостоятельно выпускать платформы для систем вооружения.

Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко в интервью телеканалу СТВ 24 февраля выразил недовольство по поводу неравных условий на общем рынке союза.

«Мое неудовлетворение вызывают те подходы, которые сегодня существуют в Евразийском союзе, ограничивающие свободу и равенство доступа в продажу техники к потребителям. Справедливости, скажу, пока в этом вопросе нет, тут еще предстоит горячая глубокая работа», — отметил Ляшенко.
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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство Персона: Михаил Бабич Город: Жодино

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