СМИ сообщили об экстренной госпитализации Валентина Гафта – актер опровергает

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Во вторник ряд российских средств массовой информации сообщили об экстренной госпитализации народного артиста РСФСР Валентина Гафта.

Как отмечалось, состояние здоровья советского и российского актера ухудшилось на фоне стресса.

«Он с трудом передвигается, чувствует себя ужасно». Валентин Гафт испытывает серьезные проблемы со здоровьем

Однако сам Гафт заявил «Звезде», что у него все в порядке – он дома.

«Я неважно себя чувствовал, но я буду играть в спектакле 15-го числа», - заявил он.

Актер назвал информацию о госпитализации «безобразием».
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Тэги: российский актер Персона: Валентин Гафт