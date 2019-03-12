СМИ сообщили об экстренной госпитализации Валентина Гафта – актер опровергает
Во вторник ряд российских средств массовой информации сообщили об экстренной госпитализации народного артиста РСФСР Валентина Гафта.
Как отмечалось, состояние здоровья советского и российского актера ухудшилось на фоне стресса.
«Он с трудом передвигается, чувствует себя ужасно». Валентин Гафт испытывает серьезные проблемы со здоровьем
Однако сам Гафт заявил
«Я неважно себя чувствовал, но я буду играть в спектакле 15-го числа», - заявил он.
Актер назвал информацию о госпитализации «безобразием».