СМИ сообщили об экстренной госпитализации Валентина Гафта – актер опровергает

Во вторник ряд российских средств массовой информации сообщили об экстренной госпитализации народного артиста РСФСР Валентина Гафта.

Как отмечалось, состояние здоровья советского и российского актера ухудшилось на фоне стресса.

Однако сам Гафт заявил «Звезде» , что у него все в порядке – он дома.

«Я неважно себя чувствовал, но я буду играть в спектакле 15-го числа», - заявил он.

Актер назвал информацию о госпитализации «безобразием».