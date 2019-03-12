Брестское «Динамо» выплатит компенсацию «Неману» за Савицкого

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ФК «Динамо-Брест» называет незаконными требования гродненского «Немана» в плане выплаты компенсации за футболиста Павла Савицкого. Однако, чтобы получить лицензию БФФ на участие в чемпионате страны, сделает оплату.

По словам главы клуба Александра Зайцева, «БФФ заставляет заплатить за этого игрока, угрожая не допустить клуб к участию в чемпионате, запретив нам бессрочно регистрировать трансферы».

Он отметил, что руководство клуба не может себе позволить оставить Брест без большого футбола.

Ранее руководитель клуба с берегов Буга заявлял, что «Динамо» может перейти в первенство другой страны в случае недопуска к участию в чемпионате Беларуси.

Белорусская федерация футбола заявила, что если не будет выплачена компенсация, то «бело-голубым» не найдется места в высшей лиге

«Я свою позицию обозначил четко: ноль рублей, ноль копеек. Естественно, мы готовимся — и уже готовы к тому, что нас не допустят. Если так произойдет, то пусть федерация сама комментирует свой самосуд», — сказал Зайцев.
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Тэги: ФК Динамо-Брест футбол-Беларусь Персона: Александр Зайцев Город: Брест

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