В Европе выбрали самые дешевые города для туристов
В рейтинге City Costs Barometer сравниваются средние цены, которые придется заплатить за 12 основных составляющих отдыха в 48 городах. Пункты включают напитки, ужин на двоих с вином, номер на две ночи для двух взрослых в трехзвездочной гостинице, тур по достопримечательностям и городской транспорт.
Ежегодный
Краков, самый дешевый город прошлого года, опустился на 13-е место в общем рейтинге. Этот город подорожал на 21,2%.
Самым дорогим из исследуемых городов стал Рейкьявик, стоимость короткого отдыха в котором была оценена в 609 долларов. Ужин с вином в столице Исландии обойдется в 163 доллара. Также замыкают рейтинг Амстердам, Осло, Хельсинки, Копенгаген, Цюрих, Стокгольм, Дублин, Лондон и Брюгге.