В Европе выбрали самые дешевые города для туристов

В рейтинге City Costs Barometer сравниваются средние цены, которые придется заплатить за 12 основных составляющих отдыха в 48 городах. Пункты включают напитки, ужин на двоих с вином, номер на две ночи для двух взрослых в трехзвездочной гостинице, тур по достопримечательностям и городской транспорт.

Ежегодный рейтинг возглавил Вильнюс. Общая стоимость пребывания там составила 194 доллара, что на 11,1% меньше, чем годом ранее. Также в десятке находятся Белград, Варшава, Стамбул, Бухарест, Порту, Рига, Братислава, Москва, Прага.

Краков, самый дешевый город прошлого года, опустился на 13-е место в общем рейтинге. Этот город подорожал на 21,2%.

Самым дорогим из исследуемых городов стал Рейкьявик, стоимость короткого отдыха в котором была оценена в 609 долларов. Ужин с вином в столице Исландии обойдется в 163 доллара. Также замыкают рейтинг Амстердам, Осло, Хельсинки, Копенгаген, Цюрих, Стокгольм, Дублин, Лондон и Брюгге.