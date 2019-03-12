В Европе выбрали самые дешевые города для туристов

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В рейтинге City Costs Barometer сравниваются средние цены, которые придется заплатить за 12 основных составляющих отдыха в 48 городах. Пункты включают напитки, ужин на двоих с вином, номер на две ночи для двух взрослых в трехзвездочной гостинице, тур по достопримечательностям и городской транспорт.

Ежегодный рейтинг возглавил Вильнюс. Общая стоимость пребывания там составила 194 доллара, что на 11,1% меньше, чем годом ранее. Также в десятке находятся Белград, Варшава, Стамбул, Бухарест, Порту, Рига, Братислава, Москва, Прага.

Краков, самый дешевый город прошлого года, опустился на 13-е место в общем рейтинге. Этот город подорожал на 21,2%.

Самым дорогим из исследуемых городов стал Рейкьявик, стоимость короткого отдыха в котором была оценена в 609 долларов. Ужин с вином в столице Исландии обойдется в 163 доллара. Также замыкают рейтинг Амстердам, Осло, Хельсинки, Копенгаген, Цюрих, Стокгольм, Дублин, Лондон и Брюгге.
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Тэги: отдых в Европе рейтинг городов Город: Вильнюс

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