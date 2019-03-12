Бывший главный специалист завода газетной бумаги в Шклове приговорен к четырем годам колонии

Бывший главный специалист по надзору за строительством РПУП «Завод газетной бумаги» признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и наказан четырьмя годами лишения свободы в колонии усиленного режима.

Суд Шкловского района. Фото uvd.mogilev.by

Такое решение 7 марта вынес суд Шкловского района. У фигуранта дела также будет конфисковано имущество, ему запрещено в течение пяти лет занимать должности, связанные с совершением юридически значимых действий в сфере строительства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, сообщает УВД Могилевского облисполкома.

В суде было установлено, что бывший главный специалист из корыстной заинтересованности осуществил приемку фактически невыполненных подрядчиком работ по монтажу и установке систем вентиляции и вентиляционных шахт, чем причинил ОАО «Бумажная фабрика “Спартак”» более чем на 27 тысяч рублей, что считается особо крупном размером.