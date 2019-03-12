В МНС назвали главных налогоплательщиков Минска

/ Экономика
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За первые два месяца нынешнего года в консолидированный бюджет Минска поступило более 1,9 млрд рублей.

В топ-10 налогоплательщиков вошли ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», ООО «Табак-инвест», ЗАО «Минский завод виноградных вин», РУП «Минскэнерго», СООО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «Минск Кристалл», унитарное предприятие «Велком», ООО «Евроторг», ИООО «Лукойл Белоруссия», сообщает агентство «Минск-Новости».

В январе в списке фигурировали ЗАО «Юнифуд» и ЗАО «Патио». В феврале на их место пришли РУП «Минскэнерго» и ИООО «Лукойл Белоруссия».
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Тэги: Беларусь-Газпром Беларусь-Россия МНС налоги Лукойл-Белоруссия Город: Минск

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