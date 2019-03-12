В Жодино открыли производство беспилотных карьерных самосвалов

Об этом сообщил генеральный директор ОАО «БелАЗ» Петр Пархомчик.

«Два первых беспилотных самосвала отгружены с завода. Это совместный продукт с российскими компаниями, на реализацию проекта были выделены средства из бюджета Союзного государства», — подчеркнул он.

Самосвалы предназначены для эксплуатации в Республике Хакасия. Также заключен еще один контракт для Кемеровской области. В этом году на заводе хотят выпустить десять таких самосвалов.

«Есть очень сложные карьеры, очень сложные условия, где не так просто человеку даже находиться. И рабочей силы в отдаленных районах все меньше — тот же Сахалин, Якутия. Как ни странно, в России становится все меньше мужиков, которые хотят быть водителями "БелАЗов". На предприятиях большое количество женщин, которые с радостью выполняют эту работу. В Хакасии десять абсолютно женских экипажей», — отметил гендиректор.