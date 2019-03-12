В Жодино открыли производство беспилотных карьерных самосвалов
Об этом сообщил генеральный директор ОАО «БелАЗ» Петр Пархомчик.
«Два первых беспилотных самосвала отгружены с завода. Это совместный продукт с российскими компаниями, на реализацию проекта были выделены средства из бюджета Союзного государства», — подчеркнул он.
Самосвалы предназначены для эксплуатации в Республике Хакасия. Также заключен еще один контракт для Кемеровской области. В этом году на заводе хотят выпустить десять таких самосвалов.
«Есть очень сложные карьеры, очень сложные условия, где не так просто человеку даже находиться. И рабочей силы в отдаленных районах все меньше — тот же Сахалин, Якутия. Как ни странно, в России становится все меньше мужиков, которые хотят быть водителями "БелАЗов". На предприятиях большое количество женщин, которые с радостью выполняют эту работу. В Хакасии десять абсолютно женских экипажей», — отметил гендиректор.
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За 2016—2018 годы БелАЗ увеличил производство и продажи в 2,7 раза. В прошлом году белорусский производитель поставил на экспорт продукцию более чем на 1 млрд долларов, из них 600 млн (58,4%) приходится на российский рынок.
За 70-летнюю историю предприятие разработало более 550 модификаций карьерных самосвалов грузоподъемностью от 27 до 450 тонн, выпустило свыше 160 тысяч единиц техники, география поставок насчитывает более 80 стран.