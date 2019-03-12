Два сепаратиста сдались украинской полиции

Если будет установлено, что мужчины не причастны к тяжким преступлениям, то они будут освобождены от уголовной ответственности.

По сообщению управления Нацполиции в Донецкой области, 30- и 32-летний мужчины добровольно сдались в Бахмуте.

Первый житель Бахмута присоединился к сепаратистам в 2018 году после освобождения из места лишения свободы, но после нескольких дней дежурства на блокпосту возле Енакиево, он разочаровался и решил сдаться.

Другой решил скрыться у сепаратистов от наказания за мелкую кражу в Бахмуте. Проведя за рулем БМП несколько недель, мужчина решил, что будет лучше понести наказание за кражу на подконтрольной Украине территории.