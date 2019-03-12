Посла Польши вызвали в МИД из-за оправдания убийцы белорусов

Министерство выступило с критикой недавнего решения польского Института национальной памяти, который пересмотрел итоги деятельности в первые годы после Второй мировой войны так называемых «проклятых солдат» под руководством Ромуальда Райса, виновных в массовых убийствах этнических белорусов.

«Преступник, лично отдававший приказы и участвовавший в убийстве мирных жителей белорусских деревень на Подляшье, не может быть обелен ни в глазах белорусов, ни в исторической памяти других здравомыслящих людей. Польскими учеными собрано достаточно доказательств его злодеяний. На основе фактов, а не теоретических рассуждений сделаны соответствующие выводы следствия комиссии Института национальной памяти в 2005 году. Нужно иметь зрелость и смелость, чтобы это признать», — говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза, который опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

«Нашу особую озабоченность вызвал откровенный цинизм отдельных польских "исследователей", на выводы которых опирается заявление Института национальной памяти. В частности, в его оправдание они констатируют, что "Бурый" (кличка Райса — ред.) имел возможность «сжечь не пять, а гораздо больше белорусских деревень в повяте Бельск-Подляшский», — заявил Глаз.

В связи с этим белорусская сторона ожидает от властей Польши «публичных официальных комментариев относительно того, является ли такая оценка действий "Бурого" официальной точкой зрения и насколько это соотносится с шагами по выстраиванию диалога, в том числе исторического, которые были предприняты сторонами в последнее время».

На минувшей неделе Институт национальной памяти Польши, в котором недавно сменилось руководство, сообщил о пересмотре оценок действий отрядов под руководством Райса, которых принято называть «проклятыми солдатами», и оправдании их действий. Ранее они были признаны военными преступниками, в том числе на международном уровне.