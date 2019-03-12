Слуцкий маршрутчик спас пассажирку после инфаркта

Водитель маршрутного такси в Боровляны Леонид Маталыцкий до приезда медиков оказывал первую помощь пассажирке, которой стало плохо во время поездки. Женщину увезли в реанимацию, она выжила.

Фото: kurjer.info

«Из Слуцка мы выехали в 7:30 утра. Не успели заехать за Шищицы, как одна женщина почувствовала себя плохо: ей не хватало воздуха, давило в груди, — рассказала kurjer.info другая пассажирка Зоя Николаевна. — Когда сказали водителю, он сразу остановил машину, подошел к ней, вывел на воздух, дал воды и таблетку нитроглицерина. Она немного посидела, и мы поехали. Через некоторое время остановились еще раз. Пассажирке становилось хуже, у нее немели руки. Водитель был все время возле женщины, умывал ей лицо холодной водой, успокаивал».

Как выяснилось, женщине 51 год, она ехала к мужу, который лежал в больнице в Боровлянах. «Скорая» из Узды приехала быстро. Женщину погрузили на носилки. Медики сказали, что успели вовремя.

«Я работаю на маршрутном такси больше десяти лет, — рассказал Леонид Маталыцкий, — Когда женщине стало плохо, я сначала останавливался, пытался помочь. Но, когда она стала жаловаться, что давит в груди и под лопаткой, немеют руки, понял, что это инфаркт. Как оказывать первую помощь мы, конечно, проходили. Да и, когда медиков вожу, всегда разговариваем, поэтому по признакам и подумал про такой диагноз».

Когда закончил работу, Леонид позвонил родственникам этой женщины. Они сказали, что у нее действительно случился инфаркт. Но помощь была оказана вовремя. Сейчас она в больнице.