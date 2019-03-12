Эстонская разведка допустила введение российских войск в Беларусь

Специалисты не исключают военного вмешательства России во внутренние дела Беларуси, если с Лукашенко что-то случится.

«Если произойдет что-то неожиданное с президентом Александром Лукашенко или его режимом, то, по нашей оценке, есть большая опасность того, что Россия быстро прибегнет к военному вмешательству, чтобы не допустить превращения Беларуси в прозападное демократическое государство», — отмечается в отчете Департамента внешней разведки «Эстония в среде международной безопасности — 2019», на который ссылается Эстонское телевидение.

Департамент в течение последнего десятилетия «анализировал все военные учения российских вооруженных сил и пришел к выводу, что российская армия постоянно тренируется вести масштабную войну с НАТО». Как пишут авторы документа, в России считают, что военный конфликт с НАТО начнется с «цветной революции» в граничащей с Россией стране, в первую очередь в Беларуси.

Ранее глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, вице-президент ПАСЕ в 2015 и 2018 годах Владимир Арьев заявил, что «Беларусь сейчас, в этом году, в списке № 1 для продолжения агрессии России». «Это будет если не военная агрессия, то вариант аншлюса. И Лукашенко это очень хорошо понимает», — считает депутат.