Видеофакт. Бобруйский ритуальщик угнал служебный транспорт

Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на микроавтобус «Газель»: машина двигалась замысловатым зигзагом.

К погоне подключился и автомобиль горотдела Департамента охраны, передает komkur.info . В итоге возле дома № 218 на ул. Бахарова микроавтобус остановили, а водителя задержали.

Выяснилось, что «Газель» принадлежала УКДП «Ритуальное обслуживание», а за рулем ее находился ранее судимый бобруйчанин 1989 года рождения. Причина «отклонений от курса» была установлена сразу же: водитель предприятия был пьян, содержание алкоголя в его крови составило 1,3 промилле.

В отношении мужчины составили 28 административных протоколов, а СК возбудил уголовное дело. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.