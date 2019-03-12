В Беларуси расширили список получателей бесплатных лекарств

Это предусмотрено постановлением правительства № 152.

По сообщению пресс-службы Совмина, документ вносит коррективы в перечень заболеваний, дающих право гражданам на бесплатное обеспечение лекарственными средствами, выдаваемыми по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, при амбулаторном лечении, а также лечебным питанием.

Перечень дополнили заболевания: первичные иммунодефициты, легочная гипертензия, аутоиммунный гепатит, первичный склерозирующий холангит.

Постановлением также предусмотрено снятие возрастных ограничений для пациентов с буллезным эпидермолизом для получения на льготных условиях лекарственных средств для обработки раневой поверхности и перевязочных материалов. Раньше льгота предоставлялась до 18 лет.