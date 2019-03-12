Посол России встретился с белорусскими оппозиционерами

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Лидеры кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев и Татьяна Короткевич инициировали полуторачасовую встречу с Михаилом Бабичем.

Источник: Facebook.com/DmitrievAndrei

Дмитриев считает, что необходим диалог не только между представителями власти, но чтобы свое мнение могли выражать и представители гражданского общества. Он заверил, что не искал поддержки в российском посольстве, но попытался донести свою позицию и лучше понять позицию другой стороны.

Политики обсудили будущее Союзного государства, попытки Беларуси улучшить отношения с ЕС и США. Лидеры «Говори правду» донесли Бабичу, что в Беларуси негативно воспринимаются любые нападки на суверенитет. Посол заверил, что речь о поглощении нашей страны не идет.
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Тэги: Говори правду Беларусь-Россия белорусская оппозиция Персона: Михаил Бабич Андрей Дмитриев Татьяна Короткевич

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