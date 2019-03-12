Видеофакт. На российском ТНТ Беларусь назвали «задницей мира»

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Телеканал представил анонс нового сезона сериала «Адаптация», в котором звучат эти слова.

«Если Харрисон узнает, то мы поедем с тобой работать в задницу мира — в Уганду или Беларусь», — звучат в одной из серий слова полковника ЦРУ Дойла Брансона. «Сэр, а где это, Беларусь?» — спрашивает его секретарша Линда.

 

Санкционая премьера от Адаптация на Rutube

 

Телесериал начнут показывать в середине марта. По сюжету, ЦРУ хочет собрать информацию о новейшей российской технологии дешевой добычи газа, но агент разведки влюбился в русскую девушку.
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Тэги: ТНТ телесериал Беларусь-Россия ЦРУ адаптация

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