Видеофакт. На российском ТНТ Беларусь назвали «задницей мира»

Телеканал представил анонс нового сезона сериала «Адаптация», в котором звучат эти слова.

«Если Харрисон узнает, то мы поедем с тобой работать в задницу мира — в Уганду или Беларусь», — звучат в одной из серий слова полковника ЦРУ Дойла Брансона. «Сэр, а где это, Беларусь?» — спрашивает его секретарша Линда.

Телесериал начнут показывать в середине марта. По сюжету, ЦРУ хочет собрать информацию о новейшей российской технологии дешевой добычи газа, но агент разведки влюбился в русскую девушку.