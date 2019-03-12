МИД отказался помогать в аккредитации телеканала «Белсат»

Заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков ответил на петицию с просьбой аккредитовать в Беларуси вещающий из Польши телеканал «Белсат». Петицию подписали 186 граждан страны.

В петиции содержалось требование провести проверку, чтобы выяснить, по какой причине МИД отказывает «Белсату» в аккредитации, а также обеспечить беспрепятственную работу независимых СМИ. Отмечалось, что в отношении некоторых из них в Беларуси выполняются не все статьи закона о средствах массовой информации, а государственные телеканалы имеют монополию на вещание.

В размещенном на сайте Petitions.by ответе МИД за подписью Шестакова содержатся ссылки на нормативно-правовые акты, согласно которым в Беларуси внешнеполитическое ведомство занимается аккредитацией журналистов и корреспондентских пунктов, а не телеканалов.

«МИД осуществляет аккредитацию журналистов иностранных средств массовой информации, а также выполняет отдельные функции, связанные с открытием, продлением срока действия свидетельств об открытии корреспондентских пунктов иностранных средств массовой информации и прекращением деятельности таких пунктов. Запрошенная в Вашем обращении "аккредитация спутникового канала" не значится в вышеизложенных вопросах компетенции МИД и не предусмотрена в перечне административных процедур, осуществляемых министерством», — говорится в ответе.

Спутниковый белорусскоязычный телеканал «Белсат» вещает на Беларусь с 10 декабря 2007 года. Он создан как структурное подразделение Польского телевидения, редакция размещается в Варшаве.

Сначала белсатовцам выносили предупреждения за работу без аккредитации — лишь такое наказание предусматривает Кодекс об административных правонарушениях. Но с апреля 2016 года власти придумали, как жестче наказывать своих граждан за сотрудничество с иностранным СМИ без аккредитации. К журналистам «Белсата» начали применять ч. 2 ст. 22.9 КоАП (незаконное изготовление продукции СМИ), штрафы по которой варьируются от 20 до 50 базовых величин.