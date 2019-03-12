Отец-основатель ДНР рассказал о литвинском лобби в окружении Лукашенко

Экс-сотрудник ФСБ России Игорь Стрелков-Гиркин вспомнил о трехнедельной стажировке в Минске в 2005 году.

Источник: politnavigator.net

На пресс-конференции в Самаре бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики высказал опасения об отдалении Беларуси от России, сообщает «Политнавигатор» .

«В 2005-м году, осенью, сразу по завершении последей своей чеченской командировки я был направлен по обмену — там обмен был между их КГБ и нашим ФСБ, и там три недели я был на стажировке, в Минске. За эти три недели я много чего узнал и много, чего увидел, а дальше нужно было только читать и шлифовать полученную информацию.

Уже тогда в Беларуси шла литвинская пропаганда, очень серьезная, по центральным телеканалам. Направленность этой пропаганды была очень четко видна, особенно мне как специалисту. Поддержка этой литвинизации со стороны властей также была видна невооруженным глазом. Но, конечно, она проводилась мягко. В окружении Лукашенко существует серьезное литвинское лобби, прозападное, которое занимается идеологией…

Те аккуратно, не торопясь воспитывают молодежь и все общество в сепаратистских от основной России идеях… Упор делался на польскость, на западность, на католичность или униатство и на "кровавый царский режим, который жестоко подавил восстание"», — сказал Гиркин.